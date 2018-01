Charlène (Mariés au premier regard) rayonnante et sexy loin de son ex Florian !

Depuis sa rupture avec Florian, qu'elle avait épousé dans Mariés au premier regard 2 (M6), Charlène s'est envolée vers la Thaïlande. Sur place, elle profite du soleil et des paysages de rêve, comme en témoignent les quelques photos publiées sur son compte Instagram.

Après s'être dévoilée en maillot de bain rouge regard vers l'horizon près d'une chaise de sauveteur, Charlène s'est affichée en robe rose bustier et sexy lors d'un dîner. "Le voyage ouvre l'esprit et nous permet de nous sentir encore plus proche des nôtres... Love you. Merci à John Sing Sing Bangkok pour son accueil", écrit-elle en légende de ce cliché.