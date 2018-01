Charlène (Mariés au premier regard), séparée de Florian : Sa famille la soutient

Vendredi 5 janvier, c'est avec effroi que nous apprenions la rupture entre Charlène et Florian, couple phare de l'émission Mariés au premier regard saison 2. Vingt-quatre heures après cette annonce, Charlène a pu compter sur les membres de sa famille pour la réconforter.

"Nos projets d'avenir n'étant plus communs, Florian et moi-même décidons aujourd'hui de mettre un terme à notre relation", avait fait savoir la jolie brune sur les réseaux sociaux vendredi. La triste annonce a été confirmée par son ex-compagnon quelques heures plus tard.

Si la nouvelle a bouleversé les fans de l'émission, le duo a aussi dû être très déçu de voir que leur relation n'a survécu que quelques mois au tournage du programme. Charlène et Florian étaient pourtant persuadés d'avoir trouvé l'âme soeur. C'est dans ce contexte compliqué que l'émotive candidate a trouvé du soutien chez les membres de sa famille, comme elle l'a dévoilé sur son compte Instagram.

En légende d'une photo où elle pose avec deux femmes, certainement sa soeur et sa mère, elle a inscrit : "Retrouvailles des trois mousquetaires ! La famille est un pilier incassable, que l'on pourra toujours inondé d'amour."