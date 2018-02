Charlène (Mariés au premier regard), séparée de Florian, vend sa robe de mariée

Après quelques mois d'amour, Charlène et Florian de Mariés au premier regard 2 (M6), se sont séparés en janvier dernier. Florian ayant depuis décidé de s'envoler pour la 10e saison des Anges sur NRJ12 – où il aurait multiplié les conquêtes –, Charlène a décidé de se délester d'un souvenir apparemment inutile...

Samedi 17 février 2018, la jolie jeune femme a en effet annoncé sur son compte Instagram de plus en plus suivi qu'elle mettait en vente sa robe de mariée du programme ! "Bonjour à toutes et à tous. J'ai pris la décision mûrement réfléchie de mettre en vente ma magnifique robe de mariée. J'ai fait le choix de la mettre aux enchères afin de laisser à tous ceux qui seraient intéressés la chance de pouvoir la remporter. Je reste disponible pour toute question. Charlène", a-t-elle écrit en commentaire après avoir indiqué un lien pointant vers ebay.

Il y a deux semaines, alors que Florian affrontait les foudres des internautes, Charlène s'affichait quant à elle ultrasexy en bikini en Thaïlande. "Il est important pour moi aujourd'hui de prendre le temps de vous remercier ! Merci à tous d'avoir été présents de près comme de loin, merci pour chacun de vos messages qui m'ont aidée dans cette étape de ma vie. Sachez qu'ils me vont droit au coeur... Je vous embrasse fort et si la vie nous donne la chance de nous croiser, c'est avec plaisir que j'échangerai", écrivait-elle en légende du cliché avant de recevoir de nombreux messages de soutien.