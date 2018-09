Charlène (Mariés au premier regard) trompée par Florian ? Sa révélation !

En novembre 2017, les téléspectateurs de M6 faisaient la connaissance de Charlène et Florian dans la saison 2 de Mariés au premier regard. Les deux candidats compatibles à 76% avaient eu un coup de coeur dès leur rencontre et s'étaient donc unis devant leurs proches. Leur belle idylle a malheureusement pris fin quelques mois après le tournage - une nouvelle qui avait choqué leurs fans.

Si, en janvier dernier, Florian et Charlène n'avaient pas réellement souhaité s'épancher sur la raison de leur séparation, l'esthéticienne de 30 ans en a dit plus lors de son interview pour Télé Loisirs mise en ligne ce mardi 4 septembre 2018. Et elle a semble-t-il fait une révélation de taille !

Après avoir dévoilé qu'elle a souhaité s'éloigner des réseaux sociaux à la suite de leur rupture car elle avait "le sentiment de ne plus maîtriser ce qu'il se passait", Charlène a confié : "Une rupture, c'est jamais quelque chose de facile à vivre, quand elle est médiatisée, c'est amplifié. La réalité des faits ne pouvait pas être dévoilée."

Une réalité qu'elle a aujourd'hui décidée de révéler, ce qui ne devrait pas plaire à Florian : "J'ai pris la décision de partir car on n'avait plus du tout un avenir commun, on ne voyait plus les choses de la même manière. (...) On ne pouvait pas être heureux ensemble. Deux choses sont, pour moi, importantes dans une relation : le respect de l'autre et la communication. A mon sens, il m'a manquée de respect. Des choses sont essentielles, comme la fidélité par exemple..."

Florian a-t-il trompé Charlène ? Cette dernière sème le doute et pour l'heure, le principal intéressé n'a pas encore réagi. Affaire à suivre.