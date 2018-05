Charles Aznavour blessé, il fait une croix sur le Japon

Le 12 mai 2018, Charles Aznavour a lourdement chuté au sol, à son domicile de Mouriès dans les Bouches-du-Rhône. Après un passage par l'hôpital de Nice et quelques radios, il s'avère que le chanteur de 93 ans ne souffre que d'une fracture du bras gauche, plus précisément de l'humérus, selon un communiqué de presse de son agent. Une blessure qui n'est pas sérieuse mais qui reste contraignante pour la star en pleine tournée mondiale. Même s'il va bien et que son gendre le dit prêt à chanter avec son attelle, l'interprète doit malgré tout prendre le temps de se remettre de cet incident avant de remonter sur scène.

Le bras immobilisé jusqu'à la fin du mois de mai, les concerts prévus au Japon et en Ouzbékistan sont reportés. Charles Aznavour devrait pouvoir reprendre sa tournée début juin en se rendant à Monaco, à Londres, en Allemagne, aux États-Unis ou encore à Sydney. Son retour à Paris se fera à la Seine Musicale de Boulogne-Billancourt le 8 novembre 2018, avant d'entamer une nouvelle tournée consacrée à ses fans français. Rien ne semble pouvoir faire ralentir celui qui fêtera ses 94 ans le 22 mai prochain !