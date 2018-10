Charles Aznavour est mort ce lundi 1er octobre 2018 dans la matinée. Son attachée de presse vient de confirmer la triste nouvelle à l'AFP.

L'immense chanteur avait 94 ans.

Charles Aznavour venait de remonter sur scène au Japon. Il a chanté à Tokyo et Osaka, ces deux premiers concerts après quatre mois de pause forcée. En mai dernier, le chanteur avait été victime d'une chute et s'était cassé le bras. À propos de son retour, il s'était confié en septembre sur RTL : "Je vais mal et bien. Mal parce que c'est douloureux et bien, parce que je suis optimiste. J'ai chuté deux fois, la deuxième fois, je suis tombé sur la tête, mais elle s'est guérie tout de suite et le bras, non. Alors je vais peut-être ne pas être tout à fait droit sur scène, je vais me servir assez souvent de mon grand fauteuil. J'ai assez de facilités avec le public, on s'est toujours très bien entendu, je ne vais pas faire semblant et on me prendra comme je suis."