Charles Aznavour et l'argent : Il dévoile ses dépenses inattendues !

Sujet absolument tabou en France, l'argent entraîne systématiquement chez les stars une affreuse langue de bois. Sauf pour Charles Aznavour ! Le chanteur de 93 ans a accepté d'en dire un peu plus sur sa fortune et ses dépenses à l'occasion d'une interview pour Le Parisien Week-end.

Qu'on se le dise, Charles Azanavour n'en est pas arrivé au point de préciser combien il a exactement sur son compte en banque et, de toute façon, personne ne le lui demande. Mais, force est de constater que cela change qu'une star d'une telle envergure ne se braque pas quand il est question de sous. Rappelant qu'il avait été contraint de vendre des tableaux dans les années 1970, pour environ 4 millions de francs (600 000 euros), "alors qu'ils en vaudraient 300 millions aujourd'hui" (46 millions d'euros), le chanteur assume son patrimoine. "L'argent, je m'en fous, j'en ai", dit-il. Et d'ajouter qu'il aime le dépenser : "Il y a toujours le dernier quelque chose : le dernier iPad, le dernier ordi... J'adore les chaussures aussi. (...) J'achète aussi les inventions sur le téléachat. Que voulez-vous que je fasse de mon argent ? Je gagne très bien ma vie. Mais très, très bien. Alors il faut que ça serve..."

Charles Aznavour, qui publie le livre Retiens la vie (Don Quichotte), relate également qu'il aime donner à ses enfants et qu'il aide les gens. Il a d'ailleurs une fondation en Arménie. Plus surprenant, il a récemment décidé ne plus donner d'argent aux marques américaines ! Critiquant Donald Trump, il explique : "Je vais le sanctionner en n'achetant plus rien venant des États-Unis. Fini, les bagnoles américaines !"

Thomas Montet