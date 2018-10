Charles Aznavour : Sa dernière télé, trois jours avant sa mort

Charles Aznavour est mort ce lundi 1er octobre 2018. C'est son attaché de presse qui a annoncé la triste nouvelle à l'AFP. À 94 ans, l'immense chanteur laisse derrière lui sa femme Ulla et ses six enfants, sans oublier sa carrière impressionnante, lui qui n'était d'ailleurs toujours pas décidé à raccrocher. Au contraire, il venait même de remonter sur scène au Japon après plusieurs mois d'absence à la suite d'une mauvaise chute qui lui avait valu de se casser le bras.

Sa disparition fait l'effet d'un choc puisque vendredi 28 septembre, Charles Aznavour était l'invité événement de C à vous sur France 5 où il était apparu en forme et surtout ultralooké avec un blouson bleu très moderne qui avait fait sensation auprès d'Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe.

Ravis de s'entretenir avec cette grande star, les chroniqueurs l'avaient justement questionnée sur son état de santé. L'interprète de La Bohème s'était montré rassurant : "J'ai ce qu'il faut à la maison pour me soigner. (...) Il y a plein de choses que je ne faisais pas avant, mais il le faut. Je ne vais pas arriver devant le public comme un malheureux."

Charles Aznavour avait aussi évoqué son avenir et notamment sa mort et le jour où il ne pourrait plus monter sur scène : "Moi, je ne peux pas ne pas vivre et je vis en scène. Je suis heureux en scène et ça se voit", avait-il expliqué avant de raconter qu'il avait fait pacte avec sa soeur : "On a décidé avec ma soeur qu'on allait passer les 100 [ans, NDLR]. C'est acté. Elle n'a pas le droit de lâcher ça et je n'ai pas le droit."

Malheureusement, Charles Aznavour ne pourra pas tenir sa dernière promesse mais ses chansons, elles, vivront éternellement.