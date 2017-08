Charles Aznavour : Honoré et ému en compagnie de sa petite-fille et de sa fille

À 93 ans, Charles Aznavour a reçu une étoile, la 2618e, sur le célèbre Walk of Fame à Los Angeles, jeudi 24 août 2017. Le chanteur, qui n'est que le 21e Français à être honoré de la sorte, était entouré de son clan.

C'est au 6225 Hollywood Boulevard, proche du quartier Little Armenia, que se loge l'étoile de l'artiste. Lunettes de soleil sur le nez, Charles Aznavour, en costume bleu, a écouté les hommages des intervenants – beaucoup ont souligné qu'il était la seule star arménienne connue dans le monde entier – conviés à s'exprimer face à la foule de badauds toutefois majoritairement composée de Français et d'Arméniens, rapporte Le Parisien. Lui-même a pris la parole, en anglais, pour dire quelques mots. "Je suis français et arménien, impossible de dissocier les deux. C'est fantastique d'avoir deux cultures différentes. Le français est ma langue de travail, mais ma langue de famille est l'arménien. Maintenant, je suis un peu aussi californien, car j'ai ma fille et mes petits-enfants vivent ici. Je suis un grand-père américain ! D'habitude, je ne parle pas parce que mon anglais n'est pas assez bon", a-t-il dit selon le quotidien.

Charles Aznavour était particulièrement heureux de recevoir cette distinction en présence de ses proches. À ses côtés, on a pu voir sa petite-fille Leila, sa fille Katia, sa fille Seda ou encore son fils Nicolas. Le chanteur était certes ravi mais il n'envisage pas pour autant de se contenter d'enchaîner les hommages et les prix puisque, malgré son âge, il reprend la route ! En effet, il a annoncé une série de six concerts en janvier et février 2018, et il sera pour la première fois, le 13 décembre 2017, sur la scène de l'Accorhotels Arena de Paris. Les billets sont en vente dès ce vendredi 25 août.

Thomas Montet