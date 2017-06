Charles Aznavour : Médaillé par la ville de Marseille, il fait sensation

Plus rien n'arrête Charles Aznavour, pas même son grand âge. À 93 ans, celui qui a débuté sa carrière auprès de la très talentueuse Edith Piaf demeure l'un des plus grands chanteurs français. Ce lundi 26 juin, à l'occasion d'un déjeuner organisé en son honneur, il s'est vu remettre un prix pas comme les autres...

C'est à Marseille que l'interprète du cultissime Emmenez-moi a posé ses valises le temps d'un après-midi. La légende française a tout d'abord fait une courte visite à l'ambassade de l'Arménie de la ville à l'occasion de l'inauguration de sa Fondation entre l'Arménie et la France.

Toujours dans la cité phocéenne, Charles Aznavour a également reçu une médaille des mains de Valérie Boyer (députée des Bouches-du-Rhône) ainsi que de Richard Findykian et Lionel Royer-Perreaut (maires des 9e et 10e arrondissements de Marseille). Mais pas n'importe laquelle, celle de la grande ville du Sud-Est.

Pour rappel ce jeudi 22 juin 2017, la chambre de commerce d'Hollywood a annoncé que Charles Aznavour aurait comme Shonda Rhimes et Jennifer Lawrence son étoile sur le plus prestigieux trottoir au monde : le Walk of Fame, rien que ça.

Quoi qu'il en soit, le grand homme qu'est Charles Aznavour est et restera En haut de l'af­fiche encore un sacré bout de temps.