Charles Aznavour tacle Michel Polnareff : "J'aurais pu annuler, mais je suis là"

C'est avec beaucoup de nostalgie, d'entrain et d'émotion que Charles Aznavour a donné son premier concert au Palais des Sports de Paris mercredi 21 décembre en présence de milliers de spectateurs conquis.

L'idole transgénérationnelle, qui a fêté ses 92 printemps en 2016 et qui s'affiche plus en forme que jamais, a interprété ses plus grands et indémodables titres deux heures durant : Les Émigrants, Hier encore, Je n'ai pas vu le temps passer, La Bohème, Les Deux Guitares et Désormais ont fait le bonheur de son public, sans oublier l'incontournable Emmenez-moi, choisie pour conclure le show.

Complet et chemise noirs. Maintien souple. Il attaque doucement mais décidé, presque seul à tenir ce propos en chanson, comme en 2015 : Les Emigrants. Encore plus violente aujourd'hui... une chanson créée il y a 30 ans !

Il se dit "chanteur de variétés". Mais Il sait très bien où il en est. La voix chauffe doucement. Il est même inaudible sur ses toutes premières paroles. "Quand je ne m'entends pas, je sais qu'on ne m'entend pas" dédramatise-t-il après ce problème de son.

Il enchaîne avec Je n'ai pas vu le temps passer. Suivront, en presque deux heures, vingt autres chansons du temps qui ne s'est pas vu passer. Pour Paris au mois d'août, la voix est là. Sa voix enrouée ? "elle est aussi un peu plus cassée", concède-t-il. "Mais je suis né enroué, il a bien fallu que je m'en accommode. Les critiques me le reprochaient déjà à l'époque, mais aujourd'hui, ils sont tous morts, et moi je suis toujours là". Et le poète ne s'est pas départi de son humour. Sur scène, il a d'ailleurs évoqué cette petite baisse de régime en taclant au passage Michel Polnareff, affirmant qu'il aurait pu annuler sa venue et faire jouer les assurances.

Suit une fausse intro qu'il coupe net : "Stop.On va partir sur un fa, un accord de fa majeur et un rythme de valse lente". Préméditée ou pas, exquise orchestration de Plus bleu que tes yeux, qui est interprêtée de manière somptueuse, avec une émotion intacte. Et là, séquence de cinq chansons qui définissent l'esprit du récital, de La vie est faite de hasards à Avec un brin de nostalgie.

Charles Aznavour tremble également des mains quand il ne claque pas des doigts ou ne serre pas des poings. Et il chante parfois sur un siège devant son orchestre de sept musiciens et deux choristes dont sa fille Katia qui le rejoint pour un superbe duo sur Je voyage.

le chanteur a encore démontré qu'il pouvait braver les méfaits de son âge avancé, "sur ma vue, mon ouïe et ma mémoire", dont il parle avec cet humour pince-sans-rire qui le caractérise. "Du coup j'ai investi dans ce... prompteur que vous voyez là", plaisante-t-il d'emblée. "Moi je vous en parle, les autres ne le disent pas ! Il joindra le geste à la parole, en se penchant exagérément tout près de l'objet au moment de finir de chanter Mes Emmerdes.

Fausse intro qu'il coupe net : " Stop.On va partir sur un fa, un accord de fa majeur et un rythme de valse lente. " Préméditée ou pas, exquise orchestration de Plus bleu que tes yeux. Et là, séquence decinq chansons qui définissent l'esprit du récital, de La vie est faite de hasards à Avec un brin de nostalgie. La nostalgie a mauvaise presse. Son nom de souffrance sans doute (voirnévralgie, pubalgie, etc.). Il n'en fait pas rime.

Sur les soixante disques de son oeuvre complète, il aurait pu construire un tout autre récital. Ce soir, le temps, la jeunesse perdue, le doute concoctent un étrange recueil des Regrets (le titre est déjà pris) ou Nostalgies. Sur fond paradoxal de sourire, d'énergie, d'impeccable swing et de petites remarques malicieuses. Avec cet art de la diction, des scansions, ces déhanchements de syllabes, ces enjambements de môme qui tente un petit pont. Le tout en pure classe, sobriété ou excès finement choisis : dans la plus grande simplicité, bien entendu – le comble du complexe. Du moindre de ses gestes, il parle au public. Un public conquis est par définition un public à reconquérir.

