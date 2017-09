Charles Berling, main dans la main avec sa jeune et talentueuse compagne

Le gala d'ouverture de la saison de danse du ballet de l'Opéra national de Paris a attiré de nombreuses figures du monde du spectacle le 21 septembre. Parmi elles, deux comédiens, Charles Berling et Pauline Cheviller, particulièrement radieux. Le couple avance main dans la main, sur les planches comme lors des soirées mondaines. En effet, ils ont déjà été aperçus ensemble cette année au Festival de Deauville ou encore à Roland-Garros. Mais qui est cette jeune femme qui a conquis le coeur de l'acteur français qui a brillé dans Le Prénom ?

L'écart d'âge entre Charles Berling (59 ans) et Pauline Cheviller (28 ans) interpelle. Pourtant, les trente et une années qui les séparent n'altèrent en rien la force de leur relation, alimentée certainement par l'amour qu'ils nourrissent tous les deux pour les planches. Le père d'Émile Berling et ancien compagnon de Virginie Coupérie-Eiffel n'a pas pu résister au charme et au talent de cette charmante Parisienne qui est passée par le Conservatoire et lui a donné la réplique dans Vu du pont, pièce d'Arthur Miller qui s'est jouée au théâtre Odéon en début d'année.

Le Figaro, qui a consacré à Pauline Cheviller un article revenant sur son parcours, rappelle qu'elle a reçu le prix Jean-Jacques Gautier/Figaro de la révélation. Le papier ne tarit pas d'éloges à son propos, laissant deviner pourquoi l'homme de théâtre qu'est Charles Berling n'a d'yeux que pour elle : "Près d'un an a passé et, avouons-le, elle demeure la plus éblouissante des jeunes comédiennes que nous ayons applaudies cette année. Pauline est plusieurs. Elle peut apparaître comme une toute jeune fille ou une femme accomplie. Elle est une artiste qui partage des aventures expérimentales avec des gens de son âge et, en même temps, est très demandée par les plus grands metteurs en scène pour des productions prestigieuses."

Remarquée dans le téléfilm Mystère à l'Opéra (France 2) en début d'année, Pauline Cheviller écrit aussi et rêve d'un spectacle musical. Une artiste à suivre !