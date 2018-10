Charles Berling sans fard sur ses 200 conquêtes: "Ça vous paraît beaucoup ?"

Acteur ô combien reconnu, Charles Berling sait aussi bien manier les mots à l'écran ou sur les planches que sur une page blanche. C'est ce qu'il fait dans son livre Un homme sans identité, publié le 27 septembre 2018 aux éditions Le Passeur. Invité de l'émission Je t'aime, etc. de Daphné Bürki sur France 2 ce mercredi 10 octobre, Charles Berling s'est confié sur cet homme sans identité, et notamment sur le nombre de ses partenaires sexuels, soit plus de 200 sur toute sa vie.

"Ça vous paraît beaucoup ? J'ai pas vraiment compté à vrai dire. Mais il y a eu différentes périodes où sur un an j'ai peut-être couché avec 25 personnes donc... après, c'est ce qu'on a envie de vivre qui compte. N'en faisons pas une chose morale, une convention. Et en plus, c'est important parce qu'il faut en avoir un certain nombre pour... si vous ne couchez qu'avec une seule personne, vous n'apprenez rien", a-t-il avoué sans fard.

Charles Berling, qui ne s'est jamais marié (mais a été en couple avec des femmes comme Carla Bruni, Virginie Coupérie-Eiffel) et a un enfant, Émile (27 ans, sa maman est Sophie Hatier), n'a jamais été un défenseur de l'amour unique. "C'est ce qui se passe pour tout le monde, que personne n'ose dire. Je ne vois autour de moi que des gens qui n'ont pas aimé qu'une seule personne dans leur vie. Qu'est-ce que c'est que cette hypocrisie de vouloir vendre l'amour unique ? C'est une définition de conte pour enfants. Ça n'a rien de réel ni d'enviable, d'intéressant. Pourquoi pouvez-vous admettre d'avoir plusieurs amis, plusieurs personnes dans votre famille et pas d'avoir plusieurs amours ?", se questionnait-il sur Europe 1 le 7 octobre.

Pour autant, s'il a enchaîné les conquêtes, Charles Berling est resté un homme fidèle. "Les gens que j'ai aimés, avec qui j'ai pu vivre, je les revois. Ils sont toujours dans ma vie (...). Ce ne sont pas des peaux mortes que je laisse derrière moi, c'est une relation qui a bougé, changé, s'est transformée. Je dirais que la chose essentielle pour moi dans l'amour, c'est d'arriver à comprendre que chaque être évolue différemment. Il y a des moments de rencontre et d'harmonie totale et des moments donnés où les êtres se séparent un peu", confiait-il encore sur Europe 1 au micro d'Isabelle Morizet.