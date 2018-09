Charles Consigny : Nouveau règlement de comptes avec Kiddy Smile sur Twitter

Charles Consigny n'a visiblement pas digéré son dernier débat avec l'extravagant DJ Kiddy Smile samedi 23 septembre 2018 dans On n'est pas couché (France 2). Il a de nouveau réagi sur Twitter.

Le nouveau sniper de Laurent Ruquier avait créé le malaise en tenant des propos chocs à propos de la tenue de l'invité lors de la fête de la Musique en juin dernier sur laquelle était inscrite la phrase suivante : "Fils d'immigrés, noir et pédé." Le chroniqueur de 29 ans avait estimé qu'il était désormais "plus facile de réussir quand on est fils d'immigrés, noir et pédé que quand on est fils de Français de souche, blanc et hétérosexuel." Ce raisonnement n'est pas du tout passé auprès des téléspectateurs et des internautes, qui n'ont pas manqué de le tacler a plusieurs reprises sur les réseaux sociaux. C'est d'ailleurs sur Twitter que Charles Consigny avait tenté de calmer leurs ardeurs, en vain.

Agacé d'être attaqué de toute part, le polémiste a de nouveau pris la parole, relançant le débat puisque Kiddy Smile lui a répondu à son tour. "Je vous invite à constater que je n'ai pas tenu les propos que vous me prêtez. Je parlais du milieu des médias en reprenant le slogan arboré par un musicien sur son T-shirt...!", écrit Charles Consigny. Le musicien lui a répondu sans détour : "Même en recadrant dans le milieu des médias, votre affirmation est fausse ! Arrêtez de vouloir esquiver et assumez !"

Ces deux-là ne sont pas près de tomber d'accord...