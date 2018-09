Charles Consigny (ONPC) "sidéré" par les médias : Il s'explique sur son dérapage

On n'est pas couché n'a visiblement rien perdu de son côté sensationnel. À chaque semaine, sa polémique et le dernier numéro de l'émission diffusé samedi 22 septembre 2018 n'a pas dérogé à la règle. Laurent Ruquier avait invité le DJ Kiddy Smile venu présenter son premier album, One Trick Pony.

Engagé pour la cause LGBT, l'artiste avait notamment fait sensation lors de la fête de la Musique le 21 juin dernier en portant un T-shirt où étaient imprimés les mots "Fils d'immigrés, noir et pédé". Ce détail n'avait pas échappé à Charles Consigny, qui avait créé le malaise sur le plateau en commentant sa tenue : "Dans les domaines de la mode, de la musique, de la télé, des médias, aujourd'hui en réalité, c'est presque plus facile de réussir quand on est fils d'immigrés, noir et pédé que quand on est fils de Français de souche, blanc et hétérosexuel." Des propos qui avaient choqué tous les invités, et même Christine Angot.

Mais c'est sur la Toile que Charles Consigny est devenu la cible numéro un. En quelques heures, le jeune polémiste a été attaqué de toute part, autant par les internautes que par les médias. Une situation qui l'a poussé à clarifier le fond de sa pensée dimanche 23 septembre sur Twitter. "Je n'ai jamais dit cela. J'ai repris le slogan arboré par Kiddy Smile sur son T-shirt lors de la fête de la Musique et fait remarquer que, dans certains milieux, comme les médias, ce n'était plus un handicap pour réussir. Je suis sidéré par la mauvaise foi de ces articles", pouvait-on lire. Mais sa défense n'a pas convaincu grand monde...