Charles Consigny : Salaire dans ONPC, coming out... ses révélations

Une saison et puis s'en va. A l'instar de Christine Angot, Charles Consigny ne sera pas de retour dans On n'est pas couché (France 2) la saison prochaine. Le jeune homme de 29 ans souhaite se consacrer pleinement à son métier d'avocat comme il l'a rappelé le 4 juillet 2019, dans l'émission radio de Jordan de Luxe, sur Voltage.

Maintenant que la page est tournée, Charles Consigny n'a eu aucun problème à évoquer son salaire dans l'émission animée par Laurent Ruquier : "On gagne 1200 euros nets par émission, pas tant que ça. Moi j'ai aucun problème à protester, aux Etats-Unis, c'est un job, qui serait payé 10 ou 100 fois plus." L'ancien sniper n'a pas souhaité négocier son salaire. Il se serait renseigné auprès d'anciens chroniqueurs et ces derniers lui auraient dit "que ce n'était pas négociable". "Mais je ne le faisais pas pour l'argent", a-t-il ajouté.

Confidences sur son coming out

Charles Consigny a également fait de rares confidences sur sa vie privée. Il a en effet accepté de révéler comment il a fait son coming out auprès de ses proches. Et on peut dire que c'est plutôt... original. "Là, vous allez dans des sujets intimes, c'était très compliqué. Je l'ai fait à 17 ans et comme j'étais déjà un avocat en devenir, j'ai fait un mail à mes parents et à ma soeur à qui je ne l'avais pas encore dit. Je ne pouvais pas le relire après tellement il était mièvre. C'est très important, car c'est très difficile de sortir du placard, mais je trouve que notre époque demande trop aux gens d'afficher la couleur", a-t-il révélé.

Récemment interrogé par le magazine Têtu, Charles Consigny a précisé qu'il s'était rendu compte qu'il était homosexuel vers l'âge de 14 ans. "Au début, c'était dur. On se sent différent. On a l'impression d'être maudit. On se dit 'Pourquoi moi ?' On mesure la montagne qu'il va falloir gravir. J'avais envie que cela change, mais rien n'a changé." Il a ensuite expliqué que ses parents avaient bien réagi en apprenant la nouvelle, une chance qui n'est malheureusement pas donnée à tout le monde : "Ça doit être horrible pour ceux qui reçoivent une réaction hostile de la part de leur famille."