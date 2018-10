Charles Consigny, son clash avec Muriel Robin : "Je ne m'y attendais pas..."

Charles Consigny, très fortement chahuté par Muriel Robin sur le plateau d'On n'est pas couché, a décidé de réagir après la diffusion du late show ce 2 octobre 2018 sur France 2.

Pour rappel, le ton était monté lorsque Marc-Olivier Fogiel était venu parler de son livre Qu'est-ce qu'elle a ma famille ? et que la populaire humoriste et comédienne récemment vue dans Jacqueline Sauvage (TF1) n'avait pas apprécié la façon dont Charles Consigny s'adressait à l'invité de Laurent Ruquier.

Après cette passe d'armes très remarquée, le polémiste de 29 ans a commenté auprès de TV Magazine : "Je sentais que l'interview avec Marc-Olivier Fogiel serait difficile (...) Je sentais que notre échange allait être serré mais un clash avec Muriel Robin comme celui-là, non, je ne m'y attendais pas." Et Charles Consigny de regretter : "C'est typiquement ce qu'on peut redouter sur ce sujet : échanger avec des personnes qui ne réagissent qu'avec les élans de leur coeur, sans faire le moindre effort de raisonnement (...) Certaines personnalités de l'entertainment font désormais de la politique mais elles n'en acceptent pas les règles. Elles considèrent que leurs émotions, leur cas personnel, leurs amitiés sont plus importants qu'une réflexion argumentée et fondée juridiquement comme c'était nécessaire avec la GPA."

De son côté, Marc-Olivier Fogiel, papa de deux petites filles (Mila, 7 ans et Lily 5 ans) conçues grâce à la gestation pour autrui (GPA) a lui aussi pris la parole, sur Twitter, pour regretter le manque de sérieux du jeune polémiste de Laurent Ruquier. Il a écrit ce 22 octobre après avoir lu les propos de Charles Consigny dans TV Magazine : "Il n'a rien appris de son échec de samedi. Il aurait pu s'opposer avec du travail et des arguments mais pour ça il aurait fallu travailler. En fait, comme une vedette de télé-réalité, l'important c'est que l'on parle de lui... Au travail Charles Consigny et opposez-vous avec une construction intellectuelle qui vous manque. A côté de Christine Angot, le contraste est terrible. Le vide abyssal (...) Allez, ça va venir si vous vous y mettez plutôt que de vous regarder (...) Essaie de réfléchir sur le sujet au lieu d'être un perroquet et tu auras une chance d'exister par toi-même et pas malgré toi."

