Charles de Consigny critiqué dans ONPC : "Je ne cherche pas à faire du buzz"

Samedi 1er septembre 2018, Laurent Ruquier faisait sa rentrée sur France 2 avec la saison 13 d'On n'est pas couché. Et, nouveauté, ce n'est plus Yann Moix qui siège aux côtés de Christine Angot mais Charles de Consigny. L'ancien membre des Grandes Gueules de RMC a fait sa grande première face à Aurélie Filippetti qui venait assurer la promotion de son livre Les Idéaux (aux éditions Fayard), Philippe Torreton (pour Jacques à la guerre publié aux éditions Plon), le groupe Boulevard des airs, les acteurs Vincent Lacoste et William Lebghil pour le film Première année, ainsi que Rod Paradot, Stéphane Freiss et Florance Darel pour la pièce de théâtre de Florian Zeller Le fil.

Le jeune homme de 29 ans n'a pas fait l'unanimité auprès du public. Nombreux sont les téléspectateurs à avoir jugé ses interventions ennuyantes, des avis qui n'ont pas le moins du monde touché le principal intéressé. Invité dans Quotidien (TMC) lundi 3 septembre, Charles de Consigny a assuré qu'il était heureux de sa première prestation : "Vous savez dans la vie, il faut être content de ce qu'on fait, si on a l'impression qu'on a bien travaillé. Moi j'ai trouvé que c'était pas mal. J'étais content."

Quand Yann Barthès l'a interrogé sur les avis mitigés, Charles de Consigny s'est défendu de vouloir faire le buzz à tout prix et a dit préférer être dans un débat "constructif" : "Moi je ne cherche pas du tout à faire du buzz pour du buzz, contrairement à ce que, peut-être, pensent certains. Je ne suis pas du tout dans une posture. Soit les invités se prêtent à une forme de débat un peu sportif, dans ce cas-là je n'hésite pas à y aller, c'est vrai. Soit, ça ne s'y prête pas, on est dans autre chose."

Du côté des audiences, Quotidien a rassemblé 1 416 000 (soit 6,4% de part de marché) pour sa première de la saison 2.