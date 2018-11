Charles et Camilla de Bourbon-des-Deux-Siciles : les secrets de 20 ans d'amour

A l'occasion de leurs vingt ans de mariage, le duc et la duchesse de Castro ont accordé une nouvelle interview au magazine Point de vue de ce 28 novembre 2018. L'occasion pour Charles et Camilla de Bourbon-des-Deux-Siciles de se confier sur leur couple et les secrets de sa longévité.

"Je crois qu'il faut partager beaucoup de choses, éviter la routine et mener des projets à deux, a d'abord confié la duchesse de 47 ans à nos confrères. L'arrivée des enfants est la plus belle chose qui soit. Mais c'est aussi un tremblement de terre pour le couple. On doit se réinventer autour d'eux. Mais nous restons présents l'un pour l'autre."

Mon père et ma mère sont exceptionnels

Le couple princier a profité de cet anniversaire pour faire élever ses deux filles, Maria Carolina (15 ans) et Maria Chiara (13 ans), au rang de dame grand-croix de l'Ordre constantinien au cours d'une messe dans la basilique San Francesco di Paola de Naples, le 3 novembre dernier : "Les princesses du XXIe siècle ne sont pas les mêmes qu'auparavant, a commenté Camilla de Bourbon-des-Deux-Siciles. Une femme aujourd'hui doit s'assumer, étudier, travailler. Nous les préparons à cela." Ayant également pris part à cet entretien, Maria Carolina a pour sa part témoigné de son admiration pour ses parents : "Nous sommes conscientes que mon père et ma mère sont exceptionnels. Ils s'aiment comme s'ils s'étaient mariés hier."