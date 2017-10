Charles (Les Ch'tis) évoque sa liposuccion : "J'ai refait mon ventre..."

Il y a quelques mois, Charles Vassal (alias Charles des Ch'tis de W9) participait au tournage d'une émission baptisée Zéro complexe pour le site Star24. Afin de promouvoir ce programme consacré à la chirurgie esthétique, le jeune homme a accepté de parler de ses complexes physiques et de son opération menée en Tunisie...

"J'ai fait une liposuccion. J'ai refait mon ventre", a d'abord révélé Charles auprès de nos confrères de Non Stop Reality. Et celui qui a connu bien des déboires sentimentaux ces derniers mois – il a notamment découvert qu'il n'était pas le père du bébé de son ex-petite amie – de continuer : "J'étais complexé, j'avais pris mal mal de poids depuis Les Ch'tis. Je m'étais un peu laissé aller entre les restos et les sorties et du coup, c'est vrai que j'avais perdu confiance en moi... Du coup, là, ça va mieux ! Là, ça y est, je suis au top !"

Dans Zéro complexe, les internautes pourront découvrir le parcours de 17 personnalités issues du monde de la télé-réalité lors de leurs opérations de chirurgie esthétique réalisées en Tunisie en début d'année 2017. Parmi ces personnalités, nous retrouverons notamment Maeva Martinez (Secret Story 10), Fanny Salvat (Les Marseillais) et Ludivine Birker, l'ex-petite amie de Julien Castaldi.

Zéro complexe, c'est à partir du 2 novembre 2017 à 21h sur le site Star24.