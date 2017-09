Charles (Secret Story 11) évoque le drame de sa vie : "Ça m'a beaucoup affecté"

Après le départ de Lydia la première semaine, c'est Charles qui a été éliminé de Secret Story 11. Une fois sorti de la Maison des Secrets, décorée en Campus pour cette nouvelle saison, le candidat enchaîne les interviews. Au micro de Sam Zirah, Charles se confie ainsi sur une passe douloureuse de sa vie.

Avant d'intégrer le jeu, le candidat filait le parfait amour avec son ex-compagne. Une "relation très compliquée qui [l'a] beaucoup affecté". Et pour cause, Charles révèle que celle qui partageait son quotidien était enceinte. Mais sa grossesse "s'est mal passée" et elle a perdu leur bébé.

Un événement terrible dont le candidat a eu du mal à se remettre. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Charles n'a, dans un premier temps, pas souhaité céder aux avances de Julie dans Secret Story 11. "Clairement, je ne suis pas venu pour trouver l'amour", confie-t-il. Mais Julie a semble-t-il été l'exception. "On a fait une mission ensemble, ça nous a beaucoup rapprochés, poursuit-il. Et puis, elle n'a pas lâché l'affaire, elle a été convaincante, elle a insisté et au final je me suis laissé allé." Charles assure même avoir des sentiments pour la belle.

Pour rappel, alors qu'il était nominé face à Alain, celui qui a pour secret "J'ai protégé les plus grandes stars hollywoodiennes" a été contraint de quitter le jeu, laissant Julie en larmes. Car durant ces deux premières semaines dans la Maison, les deux habitants n'ont cessé de se rapprocher. Leur histoire d'amour se poursuivra peut-être loin des caméras...