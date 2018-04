Charles (Secret Story 11) séparé de Barbara : "Arrêtez de me faire ***** !"

Au mois de mars dernier, on apprenait la formation d'un couple inattendu, celui de Barbara et de Charles de Secret Story 11 (NT1). Un rapprochement inattendu puisque les deux jeunes gens n'avaient pas été spécialement proches dans la Maison des Secrets l'an dernier...

Eh bien, mieux ne valait pas trop s'attacher à ce couple puisque le temps de leurs amours est déjà révolu. Charles, l'ancien garde du corps de Leonardo DiCaprio, a confirmé la triste nouvelle ce 12 avril 2018. "Vous me demandez tous si je suis encore avec Barbara. NON, nous ne sommes plus ensemble ! Maintenant, arrêtez de me faire ch*** avec ça ! MERCI !", a-t-il indiqué dans une story Instagram sans concession.

Pour rappel, de nombreux regards s'étaient aussi tournés vers Julie de Secret Story 11 à l'annonce de ce nouveau couple. Il faut dire que la jolie brune était l'ex de Charles et l'ex-BFF de Barbara dans SS11 ! À l'époque, Julie avait lâché sur Twitter : "Je ne commenterai aucunement le sujet C et B. Point final." Interrogé par Purebreak.com à ce sujet, Charles avait commenté : "Barbara était la pote d'aventure de Julie. Elles ne sont pas amies dans la vraie vie. Julie et moi, on n'a pas été un couple mais un flirt, donc Barbara n'a pas de comptes à rendre à Julie et Julie s'en tape. Pourquoi vous voulez créer des histoires ?"

Une histoire qui n'aura de toute façon pas duré bien longtemps...