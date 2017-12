Charlie et la chocolaterie : Qu'est devenu Freddie Highmore, le petit Charlie ?

Son visage d'ange a marqué les plus beaux films familiaux du début des années 2000 : le Britannique Freddie Highmore a joué dans pas moins que Neverland, Charlie et la Chocolaterie, La Saga d'Arthur et les Minimoys ainsi que Deux frères ! À l'heure où TF1 diffuse pour le soirée du 25 décembre la version de Tim Burton des aventures de Willy Wonka, Purepeople vous donne des nouvelles du comédien qui a joué le jeune Charlie en 2005.

Venant d'une famille qui travaille dans le monde du spectacle – sa mère a été l'agent de pas moins que Daniel "Harry Potter" Radcliffe ! et son père est acteur –, Freddie Highmore était fait pour entrer dans cet univers. Acteur pour la télévision anglaise dès ses 7 ans, il décroche le rôle de Peter dans l'acclamé Neverland, au côté de Johnny Depp. Entre eux, le courant passe fort bien et la star le recommande pour Charlie et la Chocolaterie, réalisé par son ami Tim Burton.

Quand on a été un enfant-acteur, arrive le cap du jeune adulte : comment quitter les habits du garçon mignon pour s'affirmer en tant qu'homme ? La stratégie, s'il en avait une, de Freddie Highmore est audacieuse. Exit les rôles de gentils, il deviendra le jeune Norman Bates dans la série télévisée Bates Motel, qui narre les événements qui se sont déroulés chez la famille Bates avant ceux du film Psychose, réalisé par Alfred Hitchcock en 1960.