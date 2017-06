Charlie Sheen, atteint du VIH, a caché sa maladie : Une ex l'attaque en justice

La séropositivité de Charlie Sheen n'est plus un secret pour personne, mais il n'en a pas toujours été ainsi. Habitué à être poursuivi en justice par ses ex, l'acteur américain de 51 ans doit faire face à une nouvelle plainte. La star de la série Mon oncle Charlie est accusée par l'une de ses anciennes conquêtes de lui avoir caché sa maladie et de l'avoir volontairement exposée au VIH en ne se protégeant pas lors de leurs relations sexuelles.

Dans la plainte déposée, aucun nom n'est cité. Ni celui de la plaignante, dont l'anonymat est protégé sous l'appellation "Jane Doe", ni celui de Charlie Sheen. Sa désignation ne fait pourtant aucun doute lorsqu'il est évoqué que l'accusé est un homme qui a révélé publiquement sa séropositivité lors d'une interview télévisée accordée à une chaîne nationale le 17 novembre 2015. La date exacte à laquelle Charlie Sheen s'est confié pour la toute première fois en direct dans le Today Show. S'il avait révélé avoir contracté ce virus plusieurs années en arrière, après son divorce avec Denise Richards en 2006, l'acteur avait gardé le secret durant plus d'un an, jusqu'à ce que l'information se répande dans tout Hollywood.

La seule information sur l'identité de la plaignante concerne sa nationalité. Elle se présente comme une immigrée russe vivant en Californie, traitée avec dédain par Charlie Sheen. Elle détaille comment l'acteur lui aurait finalement révélé sa séropositivité, une fois leur relation consommée, et comment il lui aurait indiqué, sans considération aucune, la possibilité de prendre deux pilules par prévention, sans que cela soit une obligation.

Au lendemain des confidences de Charlie Sheen à la télévision, une première ex, Bree Olson, lui avait reproché le même mensonge. "J'étais avec lui, on vivait ensemble. On a eu des rela­­tions sexuelles tous les jours pendant un an avec des préser­­va­­tifs en peau d'agneau, qui ne protègent pas (des mst)... Parfois on n'en utili­­sait même pas car c'était juste pour éviter que je tombe enceinte", avait confié à l'époque la star du cinéma X.

Près de deux ans plus tard, Charlie Sheen poursuit son combat contre la maladie et est en couple avec une bombe, qui, elle, est au courant de sa séropositivité.