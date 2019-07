Charlie Sheen : Rare photo de ses filles Sam et Lola, elles ont bien grandi !

Charlie Sheen s'est rendu au concert de Billie Eilish, le 11 juillet avec ses filles Sam (14 ans) et Lola (13 ans). Nées de son union avec Denise Richards, les deux filles ont bien grandi et ressemblent beaucoup à leur mère actuellement à l'affiche de la série Real Housewives of Beverly Hills. L'acteur de 53 ans atteint du VIH pose tout sourire avec ses enfants et semble désormais prêt à tirer un trait sur son passé trouble.

"Je me concentre sur ma santé, ma famille et le travail viendra après"

Charlie a trois autres enfants: sa fille Cassandra Estevez, âgée de 34 ans, avec son ex-petite amie Paula Profit et les jumeaux Bob et Max de 10 ans avec son ex-femme Brooke Mueller . Interviewé sur le site People.com en février 2019, l'ex-star de Mon Oncle Charlie se confiait sur sa nouvelle vie (l'acteur était accro aux drogues et à l'alcool) : "Je suis sobre depuis presque 14 mois. C'est le plus grand changement dans ma vie. Je me concentre sur ma santé, ma famille et le travail viendra après. Je suis excité d'avoir envie à nouveau".

Il rajoute : "Je ne me mets pas dans des situations où des choses dangereuses pourraient se produire. J'ai simplement confiance et je suis concentré, j'ai un plan de route et je m'y tiens". Concernant son rôle de père, il explique : "Je n'aborde pas les choses avec eux en les jugeant mais seulement avec de l'amour. Mes expériences peuvent leur éviter de prendre la même pente glissante, donc elles n'auront pas été une totale perte de temps. J'ai toutes les infos".