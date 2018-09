Charlie Sheen : Rare photo de ses jumeaux Bob et Max... Ils ont bien grandi !

Les jumeaux de Charlie Sheen grandissent à la vitesse éclair. Vendredi 31 août 2018, l'acteur de 52 ans s'est saisi de son compte Instagram pour diffuser une rare photos de Bob et Max, les fils nés de son mariage avec Brooke Mueller (dont il a divorcé en 2011). Aujourd'hui âgés de 9 ans et demi, les garçons ont fière allure : à gauche et en chemise blanche se trouve Max, main à moitié dans la poche et fronçant les sourcils, tandis que Bob est paré de bleu, petit sourire aux lèvres.