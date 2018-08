Charlie Sheen ruiné et blacklisté d'Hollywood ? Ses jeunes enfants lésés

Charlie Sheen nage en pleine crise financière. Selon les informations rapportées le 2 août 2018 par le magazine People, l'acteur de 52 ans a rempli une demande auprès d'un tribunal de Los Angeles pour modifier ses obligations parentales. Il affirme ainsi qu'il a de très grandes difficultés à verser les pensions alimentaires de ses quatre enfants à ses deux ex-épouses, Denise Richards et Brooke Mueller. Les sommes exactes n'ont pas été communiquées.

En retrait depuis que les médecins lui ont diagnostiqué le VIH en 2015, Charlie Sheen était autrefois l'acteur le mieux payé du petit écran américain grâce à la série Mon oncle Charlie. En 2010, il gagnait 1,8 million de dollars par épisode. Il avait été mis à la porte du show l'année suivante à cause de ses problèmes d'addiction à l'alcool et d'un gros pétage de plombs avec le créateur Chuck Lorre.

Avec Denise Richards (dont il avait divorcé en 2006 après quatre ans de mariage), Charlie Sheen est père de Sam (14 ans) et Lola (13 ans). Il avait ensuite refait sa vie avec Brooke Mueller, avec laquelle il a été marié entre 2008 et 2011. De cette union sont nés les jumeaux Max et Bob (9 ans). Le comédien est aussi père d'une fille adulte, Cassandra (33 ans), issue de sa relation avec sa petite amie du lycée, Paula Speert.

Depuis 2013, Hollywood ne l'emploie presque plus

Dans ses nouveaux documents adressés à la justice, Charlie Sheen a ainsi expliqué qu'il était "incapable de trouver un travail fixe", lui qui a été "blacklisté" de l'industrie hollywoodienne par "bien des aspects". Ses rentrées d'argent ont "été réduites de façon drastique" (sa fortune entière et actuelle serait toutefois estimée à 10 millions de dollars) et il se retrouve aujourd'hui submergé par les dettes. En avril dernier, le site The Blast avait ainsi révélé qu'il devait près de 5 millions de dollars aux impôts pour l'année 2015.

Malgré tous ces problèmes, il semble entretenir de bons rapports avec ses enfants et ses ex-épouses. Le 1er juin dernier, il avait été photographié au côté de Denise Richards pour une sortie avec leurs filles à Malibu. Depuis, une rumeur affirme que l'actrice de 47 ans a été approchée avec un gros chèque pour intégrer le casting de l'émission de télé-réalité The Real Housewives of Beverly Hills. La porte de sortie rêvée pour son ex-mari sans le sou ?