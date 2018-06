Charlize Theron de nouveau en couple avec l'acteur Alexander Skarsgard ?

L'actrice sud-africaine et la star de True Blood auraient repris leur début de romance là où ils l'avaient laissée il y a maintenant six ans. C'est en tout cas ce qu'affirme une source du magazine Life & Style. Réunis pour un nouveau film, Charlize Theron et Alexander Skarsgard seraient retombés dans les bras l'un de l'autre.

La star oscarisée et l'acteur suédois de 41 ans auraient renoué sur le tournage de la prochaine comédie américaine Flarsky, dont la sortie est prévue pour le mois de février 2019. "Ils essayent de garder ça autant privé que possible, mais c'est difficile de le cacher", révèle le témoin, affirmant que le duo a été aperçu en train de flirter sur le plateau. "La première fois que leurs regards se sont croisés il y a des années, il y avait une attirance. Ils sont restés en contact depuis." Le comédien de la série à succès Big Little Lies aurait déjà rencontré les deux enfants de l'actrice, Jackson, adopté en 2012 et August, adoptée en 2015.

Les premières rumeurs d'idylle remontent à 2012, lorsque les deux stars ont discrètement partagé quelques rendez-vous, sans laisser aucune preuve de leur rapprochement. Une romance qui se serait rapidement terminée. Depuis, l'actrice à l'affiche de Tully (sortie en France le 27 juin 2018) a fréquenté Sean Penn avant de rompre leurs fiançailles en 2015. De son côté, Alexander Skarsgard a rompu avec la it-girl et styliste britannique Alexa Chung à l'été 2017, mettant ainsi fin à deux ans de relation.