Charlize Theron : En bikini noir, une maman au top pour ses deux bambins

Pour le grand week-end de Thanksgiving, Charlize Theron a décidé de s'éloigner de la frénésie de Los Angeles pour passer quelques jours en mode farniente, du côté de Cabo San Lucas. Dans la cité balnéaire mexicaine, très prisée des stars, la star sud-africaine a été photographiée le jeudi 23 novembre en compagnie de sa mère, Gerda, et de ses deux enfants, le petit Jackson (6 ans) et ses imposantes dreadlocks, et la dernière, August, que l'actrice avait adoptée en août 2015.

Divine, la sculpturale Charlize arborait un bikini noir tout simple, s'affichant complice avec ses bambins dans les eaux translucides du Pacifique. Outre une baignade sur la plage privée de son hôtel, Charlize Theron a été vue au bord de la piscine, son fils aîné portant à bout de bras un immense cygne gonflable au moins deux fois plus grand que lui.

Charlize Theron profite de ce bon temps et d'un break sur son tournage. L'actrice de Mad Max: Fury Road a été vue du côté de Montréal avec Seth Rogen, où elle met en boîte la nouvelle comédie de Jonathan Levine (Warm Bodies, 50/50) dans laquelle Charlize donne également la réplique à Andy Serkis. Le film, intitulé Flarsky, racontera l'histoire d'un journaliste au chômage, incarné par Seth Rogen, à la poursuite de son amour de jeunesse, la baby-sitter qui le gardait lorsqu'il était enfant. Mais l'élue de son coeur, campée par Charlize Theron, est depuis devenue l'une des femmes les plus puissantes et inaccessibles au monde.