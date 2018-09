Charlize Theron en couple avec Alexander Skarsgard ? Il ne nie pas...

Célibataire depuis sa séparation médiatisée d'avec Sean Penn, Charlize Theron n'a pas retrouvé l'amour. Et cela lui convient parfaitement, à en juger par les récentes photos de la star en vacances avec ses deux enfants et sa mère Gerda. Pourtant, la rumeur dit que l'actrice d'origine sud-africaine a fréquenté Alexander Skarsgard, son partenaire de jeu dans la comédie de Seth Rogen, Flarsky, que les deux ont tourné fin 2017. Ces dires ne disent en revanche pas si la supposée idylle est terminée ou pas.

Mais Alexander Skarsgard, qui fait la couverture du WSJ Magazine, n'a pas manqué de répondre à cette rumeur. "Cela ne me touche pas, assure-t-il, cash. Les gens pensent ce qu'ils veulent." Pourtant absent des réseaux sociaux et très concentré sur sa carrière, l'acteur suédoise âgé de 42 ans est au courant de ce qui se traîne sur son dos. "C'est impossible de vivre dans le vide total – vous entendez, 'Oh j'ai entendu dire que tu fréquentais telle ou telle personne', parfois vous dites, 'Ouais effectivement', d'autre fois c'est, 'Jamais rencontre cette personne mais donne-moi son numéro", ironise-t-il. Il faut préciser que le bel apollon et la star de Mad Max Fury Road ont déjà furtivement en couple, en 2012.

Le comédien, que l'on retrouvera à l'affiche de la saison 2 de Big Little Lies, n'a donc pas infirmé, ni confirmé. Le beau gosse nordique, qui a notamment été en couple avec Alexa Chung (de 2015 à 2017), fait souvent l'objet de rumeurs de ce genre. Kate Bosworth, Ellen Page, Evan Rachel Wood, Amanda Seyfried ou encore Katie Holmes auraient été en couple avec lui ces dernières années. Toujours est-il qu'Alexander est un coeur à prendre et qu'il ne serait pas contre l'idée de se poser un peu. "J'ai vraiment le côté aventure de voyager, rencontrer des nouvelles personnes et travailler beaucoup. J'espère qu'un jour je me caserais", a-t-il conclu. Avis aux amatrices !