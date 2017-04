Charlize Theron évoque la terrible chute qui a failli la paralyser "à vie"

Que les fans de Charlize Theron se le disent : la bombe sud-africaine n'est pas qu'un joli minois qui exerce le métier d'actrice pour la gloire et les paillettes. C'est surtout une artiste investie qui tient à réaliser elle-même ses propres cascades.

Interviewée par le site australien News.com.au, la star de 41 ans a ainsi expliqué qu'elle était très peu doublée lors des scènes considérées risquées. Au cours de sa carrière, Charlize Theron a joué dans plusieurs films d'action importants qui lui ont valu la peine de se plier à des entraînements rigoureux. De Mad Max : Fury Road (2015) à Prometheus (2012), en passant par Hancock (2008), l'égérie Dior n'a pas eu le temps de s'ennuyer sur les plateaux de tournage.

Cette année, la maman de Jackson (5 ans) et August (1 an et demi) est à l'affiche de deux films d'action : Fast & Furious 8 (actuellement en salles) et Atomic Blonde (sortie prévue en août prochain). Dans ce dernier, Charlize Theron interprète une espionne chargée d'enquêter sur le meurtre d'un agent infiltré du MI6. Un rôle explosif pour lequel elle a réalisé de nombreuses cascades. "J'en réalise 95% à moi seule, grosses chutes comprises. J'ai eu une équipe incroyable qui m'a préparée pour ces scènes pendant deux mois d'affilée. Les mecs que je combats m'ont tout appris", a-t-elle déclaré, affirmant qu'on lui avait enseigné la boxe thaïlandaise et le kickboxing.

Et si Charlize Theron se prépare toujours au mieux pour assurer elle-même ses cascades, c'est parce qu'une expérience de tournage a bien failli ruiner sa vie. En 2005, elle avait été victime d'une très mauvaise chute sur le tournage du film de science-fiction AEon Flux. Miraculée, la vedette hollywoodienne a ainsi admis qu'elle a eu beaucoup de chance. "Ce qui s'est passé était un malheureux accident, c'était très grave. J'étais à deux doigts de devenir complètement paralysée pour le reste de ma vie. Cela a été un électrochoc, je me suis dit qu'il fallait que je sois préparée. Ce n'était la faute de personne, mais c'était un accident rarissime où j'ai atterri sur mon cou", a-t-elle expliqué.

Pendant huit ans, Charlize Theron a ainsi suivi de nombreuses séances de rééducation qui n'ont pas tout à fait produit les effets escomptés. "Je n'arrivais pas à me débarrasser des spasmes et des dégâts nerveux. J'ai fini par subir une opération il y a quatre ans, et c'est la meilleure chose que j'aie jamais faite. Mon corps fonctionne à nouveau parfaitement et je n'ai clairement pas envie de le ruiner", a-t-elle conclu.