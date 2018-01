Charlize Theron (Mad Max : Fury Road) : Sa prise de poids assumée et expliquée

Dans Mad Max : Fury Road, superproduction épique signée George Miller et diffusée sur France 2 ce 14 janvier, Charlize Theron apparaît le crâne rasé et un bras en moins. Les métamorphoses physiques n'ont jamais effrayé la star de 42 ans méconnaissable dans le film qui lui a valu un Oscar, Monster. Ces derniers temps, c'est une femme plus arrondie qu'on a pu voir, loin de la silhouette arborée dans la campagne Dior pour le parfum J'adore. L'actrice a pris du poids pour les besoins d'un rôle, celui de Marlo dans Tully (prochainement au cinéma), qu'on peut désormais découvrir à travers sa bande-annonce.