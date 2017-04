Charlize Theron, rock et stricte face à Vin Diesel et Capucine Anav

Mercredi 5 avril, le Grand Rex vrombissait de plaisir pour accueillir l'avant-première française de Fast & Furious 8. Comme à Berlin la veille, le tapis rouge a été déroulé pour la star de cette saga, l'acteur et producteur Vin Diesel, ainsi que pour sa partenaire de luxe dans ce nouvel opus, Charlize Theron. Exit les Michelle Rodriguez, Dwayne Johnson, Tyrese Gibson ou Ludacris... le roc Vin préfère la compagnie de la jolie Charlize qui, indéniablement et inévitablement, a aimanté les regards sur le red carpet parisien.

Pour cet événement, Charlize Theron a choisi le contraste par rapport à l'ambiance glamour du tapis rouge berlinois où elle arborait une jolie robe blanche bustier griffée Christian Dior. Épaules dénudées, cheveux ondulés, la sublime Sud-Africaine avait fait crépiter les flashs aux côtés d'un Vin Diesel décontracté, vêtu d'une veste en cuir, d'un T-shirt et d'un jean noirs. À Paris, les deux stars ont inversé les rôles. C'est l'interprète de Dom Toretto qui a versé dans le chic avec un costume anthracite, cravate en renfort, tandis que Charlize Theron imposait un look rock et strict très réussi, dans des nuances de noir avec une veste aux manches repliées, un top et un pantalon slim, le tout renforcé par joli smoky eyes. Et voilà notre Charlize Theron au top pour affronter une avalanche de flashs, sous les yeux de Vin Diesel mais aussi de F. Gary Gray, le réalisateur de ce 8e volet.

Plusieurs invités avaient également répondu à l'invitation d'Universal Pictures. Capucine Anav était de la partie, tout comme Sylvie Tellier, l'acteur Noom Diawara ou encore le danseur Brahim Zaibat. Christophe Beaugrand a quant à lui pris le temps de jouer les clowns au photocall, avant de poursuivre son Facebook Live qu'il a animé pendant une bonne partie de la journée jusqu'à la première. On a aussi croisé Mokobé, Larry Bourgeois et Laurent Bourgeois, Darko, Sindy, Jaymax, Fally Ipupa, la belle Laetitia Fourcade, Christian Millette ou encore David Ban.

Le grand public devra encore patienter jusqu'au 12 avril pour découvrir en salles ce 8e chapitre annoncé comme très explosif !