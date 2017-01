Charlize Theron : Son fils Jackson s'habille comme une fille !

Jackson Theron (le fils adoptif de Charlize Theron) fait le chemin inverse de celui de Shiloh Jolie-Pitt, poupée blonde devenue garçon manqué. Le petit garçon de 5 ans apparaît désormais toujours en fille aux côtés de sa mère.

Si l'on en croit nos photos, Jackson n'a pas été aperçu "en mode garçonnet" depuis mai 2016. En effet, depuis le printemps dernier, il s'habille systématiquement en fille, que ce soit avec sa casquette-natte et ses ballerines La Reine des Neiges ou bien en robe. Le 17 janvier dernier, le petit bonhomme a même été aperçu à Los Angeles portant des bottes fourrées roses, un pull de la même couleur avec un coeur dessiné dessus, un legging à motifs floraux, et avec un sac à dos La Reine des neiges.

Certains observateurs s'étonnent de ce nouveau look. A-t-il pour origine l'arrivée d'August, adoptée en août 2015 par la star de Mad Max Fury Road ? Devant composer avec cette nouvelle petite soeur, Jackson aurait-il eu un déclic ?

Discrète, l'actrice sud-africaine et maman célibataire vient de tourner Tully, une comédie pour laquelle elle n'a pas hésité à prendre quelques kilos. Elle sera également à l'affiche de Fast & Furious 8 (sortie en avril 2017) dans lequel elle jouera la méchante, ainsi que The Coldest City, un thriller avec James McAvoy et l'actrice française Sofia Boutella. Elle n'a pour l'heure pas d'autres projets ou tournages en vue.