Charlize Theron tacle Vin Diesel sur leur baiser : Choqué, l'acteur répond !

À écouter Vin Diesel qui ne manque pas une occasion d'en parler, le baiser que Charlize Theron lui a donné est non seulement un moment-clé de Fast & Furious 8, mais c'est aussi "le meilleur de leur vie". De quoi agacer la principale intéressée qui s'était chargée de mettre les points sur les "i" lors d'une excellente séquence sur le plateau d'Ellen DeGeneres. "C'est n'importe quoi. Et puis son truc des lèvres qui ne 'mentiraient pas'... Je préfère quand mon homme bouge un peu plus", a ironisé la comédienne sud-africaine qui a également déclaré qu'embrasser son partenaire de jeu sur le plateau, c'était comme donner un baiser à un "poisson mort".

Et c'est justement ce qui a fait réagir Vin Diesel, là encore sur le plateau d'Ellen DeGeneres. Lorsque l'animatrice cite les propos tenus par l'interprète de la vilaine de Furious 8, le rugueux acteur américain saute de son siège en s'écriant : "Quoi ?! QUOI ?! Est-ce que j'ai l'air d'un poisson mort, les gars ?" Regardez plutôt !