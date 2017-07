Charlize Theron : Une Atomic Blonde tout en transparence et en charisme

Le 16 août prochain sortira en salles Atomic Blonde, assurément le film d'action de l'été, mené de main de maître par Charlize Theron. Plus badass que jamais, celle qui n'a jamais aussi bien porté un titre de film que celui-ci donne notamment la réplique à James McAvoy et la Frenchie en vogue du moment, Sofia Boutella (Kingsman, La Momie).

Actuellement en train de faire le tour du monde pour promouvoir son film, Charlize Theron était lundi 24 juillet 2017 sur ses terres d'Hollywood. Une belle avant-première qui s'est tenue au Theatre at Ace Hotel, endroit on ne peut plus magnifique pour accueillir la toujours somptueuse Charlize. Et comme à l'écran, la belle d'origine sud-africaine a assuré le spectacle devant les objectifs des photographes.

La star du soir arborait un ensemble Christian Dior pour le moins sexy, jouant avec la transparence avec un faux chemisier noir au décolleté XXL laissant aisément entrevoir le soutien-gorge de la bombe atomique. Une haute dose de sensualité, mais aussi de charisme pour une Charlize Theron absolument impeccable et toujours aussi spectaculaire, année après année...

Le synopsis d'Atomic Blonde : L'agent Lorraine Broughton est une des meilleures espionne du Service de renseignement de Sa Majesté ; à la fois sensuelle et sauvage et prête à déployer toutes ses compétences pour rester en vie durant sa mission impossible. Envoyée seule à Berlin dans le but de livrer un dossier de la plus haute importance dans cette ville au climat instable, elle s'associe avec David Percival, le chef de station local, et commence alors un jeu d'espions des plus meurtriers.