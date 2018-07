Charlotte Casiraghi, enceinte, sublime ses rondeurs au Jumping de Monte-Carlo

Le grand bonheur actuel de Charlotte Casiraghi se lit de manière éclatante sur son visage... et un peu plus bas : enceinte de son premier enfant avec son compagnon le producteur Dimitri Rassam, elle qui est déjà maman d'un jeune Raphaël issu de sa relation passée avec Gad Elmaleh, la Monégasque de 31 ans était non seulement resplendissante lors du 13e Jumping international de Monte-Carlo, qui s'est déroulé du jeudi 28 au samedi 30 juin 2018, mais aussi d'une élégance qui faisait la part belle à ses rondeurs prononcées !

Habituée à concourir dans les catégories pro-am de l'étape monégasque du Longines Global Champions Tour mettant aux prises les meilleurs cavaliers de la planète, Charlotte a dû cette fois renoncer, pour la meilleure des raisons - sa grossesse -, mais n'a pas manqué pour autant d'apporter sa contribution à cet événement qui lui tient à coeur.

Associée vendredi 29 juin 2018 à sa mère la princesse Caroline de Hanovre, qui a déjà eu la joie de devenir grand-mère à nouveau cette année avec la naissance du second fils de Pierre Casiraghi et Beatrice Borromeo, la cavalière férue de philo, ravissante dans une mini-robe noire ajourée aux manches et flottant grâcieusement au-dessus de son ventre rond, remettait les trophées de la Pro Am Cup, marquée par une victoire monégasque : c'est en effet l'équipe de la Fédération Equestre de Monaco, sous les yeux de sa présidente Diane Fissore, qui s'est imposée à l'issue des deux manches de cette course en relais à l'ambiance électrique que parraine Charlotte Casiraghi. La régionale de l'étape Mona Ferry, sur Themis de Monaco, et son coéquipier l'Autrichien Christian Rhomberg, sur Liv Grete, ont réussi à surclasser l'équipe Equithème formée par l'incontournable Roger-Yves Bost et Florence Schwizer Seydoux. Un autre attelage local, Monaco Aces, s'est classé troisième.

Le lendemain, samedi 30 juin, c'est avec son oncle le prince Albert II de Monaco que Charlotte Casiraghi faisait équipe au moment de décerner les trophées du Grand Prix du Prince de Monaco, épreuve reine de la réunion hippique. Cette fois, c'est dans une très seyante robe de maternité aux reflets dorés soulignant joliment ses formes qu'elle s'est présentée sur la piste de l'impressionnant stade équestre installé au coeur du port Hercule et a applaudi le cavalier irlandais Shane Breen, vainqueur sur Ipswich van de Wolfsakker.

Après un peu plus d'un an d'amour avec Dimitri Rassam, fils de l'actrice française Carole Bouquet au bras duquel on pouvait la voir lors du dernier Bal de la Rose, Charlotte Casiraghi file au trot vers de nouveaux bonheurs, celui de la maternité et, selon toute vraisemblance, celui du mariage. A ce sujet, le quotidien régional Ouest-France a été un peu vite en besogne il y a peu, mariant à tort les amoureux alors qu'ils n'étaient que les invités des noces de Louis Giacobetti, demi-frère de Dimitri, à La Trinité-sur-Mer dans le Morbihan !

Rendez-vous à Paris du 5 au 7 juillet pour la prochaine étape du Longines Global Champions Tour.