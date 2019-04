Charlotte Casiraghi et Camelia Jordana lancent le Festival de mode de Hyères

Le jury mode de la 34e édition du Festival international de mode, photographie et accessoires de Hyères (du 25 au 29 avril 2019) est donc présidé par Natacha Ramsay-Levi, accompagnée de Charlotte de Monaco, de l'actrice et mannequin Liya Kebede, des graphistes Michael Amzalag et Mathias Augustiniak, de la styliste Camille Bidault Waddington, de l'actrice Sigrid Bouaziz, de la rédactrice mode Jo Ellison, de Guillaume Houzé, directeur de communication aux Galeries Lafayette et BHV Marais, Samira Nasr, directrice de la mode du Vanity Fair américain, des journalistes Alexia Niedzielski et Jojo Qian, et des créateurs de mode Rushemy Botter & Lisi Herrebrugh, Grand Prix du jury Première Vision 2018 Paris.

Depuis 1985, le Festival international de mode de Hyères soutient la jeune création internationale de mode. Depuis 1997, le concours est également ouvert aux photographes émergents et depuis 2016, aux créateurs d'accessoires de mode. Le jury a sélectionné dix créateurs de neuf nationalités différentes. Leurs collections – présentées lors de trois défilés ouverts au public et aux professionnels – sont visibles en showroom pendant le festival, puis dans une exposition collective à la villa Noailles jusqu'au 26 mai 2019.