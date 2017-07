Charlotte Casiraghi et Dimitri Rassam en couple : Amoureux au grand jour

Le jeu de piste a pris fin... au bord de celle du Jumping international de Monaco. Le 24 juin 2017, Charlotte Casiraghi et Dimitri Rassam ont mis un terme au feuilleton de leurs amours secrètes en signant les débuts officiels de leur relation de couple, à l'occasion du rendez-vous mondial du saut d'obstacles en principauté.

Des mois que leur histoire s'écrivait en catimini... Un itinéraire amoureux que les observateurs de la presse du coeur n'ont pu suivre qu'en pointillés, de moments à Barbizon (où Charlotte vit avec son fils Raphaël, 3 ans) en soirée chic au Festival de Cannes et en escapades à New York, Rome, la Jamaïque, Venise (où il se murmure, avance la sagace revue Point de vue, que Dimitri l'aurait demandée en mariage)...

Contre toute attente, c'est sur le Rocher que Charlotte Casiraghi (30 ans) a choisi de rendre publique et concrète, en la présence complice et bienveillante de sa mère la princesse Caroline de Hanovre, son histoire d'amour avec le fils de Carole Bouquet, producteur dans le cinéma (Le Prénom, Papa ou maman, Le Petit Prince) âgé de 35 ans. En 2013, la jeune femme éprise de philosophie avait plutôt profité du Bal de la Rose, Rolls des mondanités et rendez-vous incontournable de la famille princière, pour installer publiquement sa relation avec l'humoriste Gad Elmaleh, père de Raphaël. Avec Dimitri, elle a opté pour un chemin plus doux, moins clinquant, plus romantique. Dans sa zone de confort : sa passion pour l'équitation.

Avec la complicité de la princesse Caroline

Quelques moments plus tôt, peu après midi, elle était en tenue de cavalière, comme la veille, pour un passage sur Ramsexy Z dans une épreuve CSI 2* à 1,15 mètre de cette 7e manche du Longines Global Champions Tour, le circuit mondial du saut d'obstacles. Puis elle est réapparue, en petite robe noire et bustier à plumes, dans la tribune d'honneur au côté de son compagnon Dimitri Rassam, pantalon blanc, veste bleue et cravate assortie. C'était soir de gala au Jumping. Autour d'eux, la princesse Caroline de Hanovre, sa fille la princesse Alexandra, l'amie Matilde Borromeo (épouse de Fürstenberg), qui était elle aussi en compétition dans les épreuves pro-am sous le regard de sa soeur Beatrice Borromeo et son bébé Stefano, ou encore Marta Ortega et son compagnon Carlos Torretta ainsi que la chanteuse Khadja Nin. Mais, pendant de courts instants qui ont semblé une éternité, Charlotte Casiraghi et Dimitri Rassam n'avaient d'yeux l'un que pour l'autre. Des regards qui en disent long sur l'intensité de ce qu'ils vivent. Sur le lien qui les unit.

On connaît bien leurs illustres mères, la princesse Caroline de Hanovre et l'actrice Carole Bouquet, qui se sont elles-mêmes régulièrement croisées dans les hautes sphères – avec notamment un dénominateur commun nommé Chanel, dont la première est très proche via son amitié phare avec Karl Lagerfeld et dont la seconde fut l'égérie. Ils ont aussi tous deux eu à endurer la douleur de perdre tôt leur père, à l'âge d'à peine 4 ans : Stefano Casiraghi s'est tué à 30 ans le 3 octobre 1990 dans un accident de motonautisme, Jean-Pierre Rassam a mis fin à ses jours à 43 ans le 28 janvier 1985.

Autre point commun, chacun a déjà un enfant. Récemment divorcé du top model russe Masha Novoselova, Dimitri Rassam est le papa d'une petite Darya, tandis que Charlotte Casiraghi a eu Raphaël avec Gad Elmaleh.

Le premier obstacle, celui de l'officialisation, est franchi avec agilité. Place à la suite du parcours...