Charlotte Casiraghi glamour sans prise de risque au Met Gala 2019

Parmi la multitude de stars qui se sont illustrées sur les célèbres marches du Metropolitan Museum of Arts, ce 6 mai à New York, Charlotte de Monaco a fait une arrivée remarquée sur le tapis rouge du Met Gala 2019. Une fois encore, la fille de la princesse Caroline a témoigné de son intérêt pour la mode en prenant part à ce rendez-vous incontournable outre-Atlantique.

Pour l'occasion, Charlotte Casiraghi avait pris ses distances du thème de cette année, Camp: Notes on Fashion, qui évoque un vestiaire certes glamour, mais avant tout décalé. Depuis plusieurs années, la jolie brune est une adepte des collections signées Anthony Vaccarello pour Saint Laurent. Sans surprise, c'est vêtue d'une élégante robe bustier noire à sequins de la maison parisienne que la Monégasque de 32 ans a pris part à cet événement difficilement plus glamour, non loin de Demi Moore, Miley Cyrus et son mari Liam Hemsworth, Zoë Kravitz, Rami Malek et Charlotte Gainsbourg, également habillés par la griffe française.

L'an dernier, c'était déjà en robe noire Saint Laurent que la mère de Raphaël (5 ans) et Balthazar (6 mois) avait profité du Met Gala 2018, alors enceinte de quelques mois. En 2016, la compagne de Dimitri Rassam était apparue rayonnante dans sa robe arc-en-ciel Gucci par Alessandro Michele, bras dessus bras dessous avec Dakota Johnson, autre égérie de la marque italienne de longue date.

Férue de mode, Charlotte Casiraghi a récemment joué les jurées stars pour la 34e édition du Festival de mode, de photographie et d'accessoires de Hyères, qui s'est tenue du 25 au 29 avril dernier à la villa Noailles. Comme chaque année, le concours a mis en lumière les collections et réalisations de jeunes créateurs.