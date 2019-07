Charlotte Casiraghi : Sa troisième robe de mariée, hommage à sa mère Caroline

Le mariage religieux de Charlotte Casiraghi et Dimitri Rassam, célébré le 29 juin 2019 à Saint-Rémy-de-Provence, a tout d'un tendre hommage à la princesse Caroline. Si la première cérémonie civile célébrée au palais princier de Monaco le 1er juin se voulait plus officielle, cette seconde union était placée sous le signe de l'intimité familiale.

Le choix de la date est un premier clin d'oeil à la mère de la mariée puisqu'elle aussi s'est mariée un 29 juin, lors de sa première union avec Philippe Junot en 1978. La date du 29 est d'autant plus significative qu'elle est aussi celle du second mariage de la princesse Caroline avec le père de Charlotte, Stefano Casiraghi, célébré le 29 décembre 1983. Le lieu du mariage religieux est aussi fort de sens puisque c'est là que la mariée et ses deux frères, Pierre et Andrea Casiraghi, ont passé une partie de leur enfance. Après le décès tragique de leur père dans un accident de sport nautique en 1990, Caroline de Monaco a décidé de partir vivre à Saint-Rémy-de-Provence avec ses trois jeunes enfants pour qu'ils puissent y grandir plus tranquillement, loin de l'agitation du Rocher. Aujourd'hui encore, elle y possède une propriété.