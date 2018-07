Charlotte de Cambridge: À 3 ans, elle casse les photographes au baptême de Louis

Parmi les autres enseignements du jour, il fallait tendre l'oreille pour entendre la duchesse de Cambridge, qui interrompait en cette occasion son congé maternité, se confier sur son fils Louis, né le 23 avril dernier : "Il me fait tellement penser à George", a-t-elle notamment dit à Lord Chartres. "Il est très calme et serein, j'espère qu'il va rester comme ça", a-t-elle complété en s'adressant au Très Révérend Justin Welby.

Il s'agissait de la seconde apparition publique de Louis de Cambridge, onze semaines après sa venue au monde et sa présentation sur les marches de l'aile Lindo de l'hôpital St Mary.

Au terme de la cérémonie du baptême, le petit cortège se retrouvait également en privé à Clarence House, fief du prince Charles, où ont été notamment servies des parts du gâteau de mariage (c'était en 2011) de William et Kate, déjà resservi lors des baptêmes de George (octobre 2013) et Charlotte (juillet 2015) : tout le clan Middleton était présent, à l'instar du prince Harry et de la duchesse Meghan de Sussex, ainsi que des six parrains et marraines du bébé. Seuls manquaient à l'appel la reine Elizabeth II, pour cause d'agenda surchargé, et son mari le duc d'Edimbourg. Le photographe de leur 70e anniversaire de mariage célébré l'an dernier, Matt Holyoak, avait été sollicité par le duc et la duchesse de Cambridge pour réaliser les photos officielles du baptême, qu'on devrait découvrir dans les prochaines heures.

Seront-elles diffusées simultanément à la sortie du Fab Four royal ce 10 juillet 2018 ? William, Kate, Harry et Meghan sont au moment où nous écrivons ces lignes à l'abbaye de Westminster pour un service marquant le 100e anniversaire de l'Armée de l'Air britannique (RAF). Le duc et la duchesse de Sussex quitteront ensuite Londres pour une visite de deux jours à Dublin.