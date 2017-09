Charlotte de Cambridge et la danse, une passion héritée de sa grand-mère Diana

À tout juste 2 ans, Charlotte de Cambridge a déjà un caractère et une personnalité bien affirmés. Et si elle n'aura jamais la chance de rencontrer sa grand-mère paternelle Diana, disparue en 1997 dans un accident de voiture à Paris, l'adorable fillette pourra se féliciter d'avoir hérité de l'une des grandes passions de la princesse de Galles : la danse.

Mercredi 30 août, alors qu'ils se trouvaient dans les jardins du de Kensington pour découvrir les nouveaux aménagements floraux conçus spécialement en hommage à Lady Di pour les vingt ans de sa mort, le prince William a révélé que sa fille "adorait danser", un enthousiasme qui rappelle fortement celui de sa regrettée mère pour le même art. Selon The Mirror, le duc de Cambridge, qui était également accompagné de son frère le prince Harry et de son épouse Kate Middleton, a profité de cette journée pour échanger quelques mots avec Tamara Rojo, directrice artistique de l'English National Ballet, se rappelant volontiers le souvenir de Diana qui aimait danser partout, jusque dans les allées des jardins de Kensington. "Elle adorait danser, c'était une danseuse fantastique. Récemment, nous avons parcouru sa bibliothèque musicale, et c'est très éclectique. La danse l'enchantait", a-t-il confié.

Appuyant les déclarations de son mari, la duchesse de Cambridge a révélé que la petite soeur de George (4 ans) prenait depuis quelque temps des cours de danse dans lesquels elle s'épanouissait pleinement. "Elle adore absolument ça", a-t-elle ajouté à l'attention de Tamara Rojo. Cette dernière a ainsi suggéré au couple princier de faire découvrir à la petite princesse My First Ballet, programme initié par l'English National Ballet pour le jeune public. "Nous viendrons sans aucun doute", a conclu William.