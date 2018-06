Charlotte de Cambridge : Galipettes et pieds nus avec George et sa maman

À croire qu'elle était faite pour être princesse et briller devant le monde entier. Du haut de ses trois petits printemps, Charlotte de Cambridge sait se fait remarquer. Star du mariage de son oncle, le prince Harry (avec Meghan Markle) il y a quelques semaines, la fillette a récidivé, d'abord samedi à Londres lors du défilé Trooping The Colour, puis ce dimanche 10 juin, lors d'un match de polo caritatif au Beaufort Polo Club à Tetbury.

Après le très protocolaire et immanquable défilé célébrant cette année les 92 ans de la reine Elisabeth II, le couple princier a passé son dimanche sous un soleil généreux du côté de Tetbury, une sublime petite paroisse située dans le Gloucestershire, entre Oxford et la frontière galloise. C'est là que se déroulait le Maserati Royal Charity Polo Trophy, un match de polo destiné à recueillir des fonds pour deux organismes de bienfaisance, The Royal Marsden et Centrepoint. Président de la première association (qui s'occupe d'un hôpital spécialisé dans le cancer) et mécène pour la deuxième (qui vient en aide aux sans-abri), William est monté à cheval pour l'un de ses premiers matchs de bienfaisance de l'été – le jeune marié Harry donnera également de sa personne dans les mois à venir.

Mais le vrai spectacle était sur le bord du terrain, avec la toujours ravissante Kate Middleton et ses deux aînés, Charlotte (3 ans) et George (4 ans). Seul manquait à l'appel le benjamin de la famille, Louis (né le 23 avril dernier), bien trop petit pour participer à l'événement. Dans l'herbe tendre du Beaufort Polo Club, les deux petites têtes blondes se sont dépensées sous le regard bienveillant de leur maman.

Pieds nus, Charlotte ne tenait pas en place, courant après son frère et montrant à l'assemblée ses talents d'apprentie gymnaste à coups de galipettes audacieuses. Il suffit de voir le regard circonspect de la duchesse de Cambridge pour comprendre que la fillette n'est pas aussi expressive dans les couloirs de Kensington. Mais adorable – tout comme son frère, d'ailleurs –, Charlotte sait aimanter les regards et nul doute qu'elle continuera longtemps de fasciner les sujets de Sa Majesté.