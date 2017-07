Charlotte de Cambridge : La fille de Kate et William fait le show à Berlin !

Si le prince George de Cambridge a près de deux ans d'avance sur sa petite soeur dans l'apprentissage de la vie royale, la princesse Charlotte comble vite son retard. A l'occasion de la visite officielle de leurs parents en Pologne et en Allemagne cette semaine, elle lui a même déjà volé la vedette...

Réticent à descendre du jet privé à Varsovie, où il a fallu que le prince William s'emploie à le motiver, tout ensuqué et grognon à Berlin, où la duchesse Catherine l'encourageait tendrement à tenir le coup, George, qui aura 4 ans ce 22 juillet 2017, ne s'est pas montré sous son meilleur jour, lui qui avait tant charmé le public à l'automne 2016 au Canada. L'opération séduction, cette fois, est venue de la petite dernière, qui a eu 2 ans au mois de mai.

Dans les bras de sa maman le jour de l'arrivée en Pologne, lundi 17 juillet, où elle semblait porter les chaussures... que le prince Harry portait au même âge ainsi que l'a observé le site du magazine Hello!, Charlotte de Cambridge adressait de charmants coucous quand George semblait plutôt vouloir se cacher. Deux jours plus tard, au moment de repartir, la demoiselle, en pleine confiance, marchait comme une grande sur le tarmac et s'est distinguée en effectuant à la demande de la duchesse une ravissante révérence en guise de remerciement aux officiels encadrant leur départ. Après quoi, elle a grimpé à quatre pattes les marches pour monter dans l'avion, suivie de près par sa maman, vigilante.