Charlotte de Turckheim : Elle a failli refaire son nez à cause d'un acteur connu

Mardi 7 février, Marc-Olivier Fogiel a reçu Charlotte de Turckheim (61 ans) dans sa célèbre émission Le Divan. À l'instar de Julien Clerc et de Roselyne Bachelot, précédents invités du programme, elle a fait de nombreuses confidences.

Après avoir révélé qu'elle avait "failli crever", elle a raconté avec humour avoir hésité à faire refaire son nez. La faute à un célèbre comédien dont elle n'a pas révélé le nom. "Il m'a dit : 'Écoute, si tu veux un petit conseil, tu devrais refaire ton nez. Parce que tu ne feras jamais carrière avec un nez comme ça.'"

La concurrence des castings étant dure, Charlotte de Turckheim est allée voir un chirurgien très renommé. Mais, tout ne s'est pas passé comme prévu. "On fait les fameuses photos de profil et il essaie de dessiner le nez qu'il me ferait. Puis, finalement, au moment de prendre rendez-vous pour l'opération, il me dit que ce n'est pas mon nez le problème", révèle-t-elle. "Ce qui donne l'impression que vous avez un grand nez, c'est que vous n'avez pas beaucoup d'espace entre la base du nez et la lèvre et comme vous avez les yeux un peu ronds, ça tombe un peu", lui a alors lâché le médecin.

Comprenant qu'en fait, "il n'y avait que le nez de bien et que tout le reste était à refaire", celle qui a tourné dans un film X sans le savoir a finalement fait machine arrière. Et elle a prouvé depuis qu'elle avait bien fait puisque son nez ne lui a coûté aucun rôle !

Ce nouveau numéro du Divan de Marc-Olivier Fogiel a réuni 564 000 téléspectateurs, soit 5,9% de part de marché.