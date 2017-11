Charlotte de Turckheim : "Etre grand-mère, c'est aussi gérer les emmerdements"

C'est sur scène que Charlotte de Turckheim s'épanouit actuellement, avec Une journée chez ma mère en 1990, un show qu'elle a coécrit avec Bruno Gaccio et qu'elle rejoue avec un plaisir infini. Pour Version Femina, l'artiste parle de sa famille et notamment de ses filles qui ont fait d'elle une heureuse grand-mère, même si tout n'est jamais simple.

La notion de filiation est présente dans son spectacle, c'est très important pour Charlotte de Turckheim, elle-même maman de trois enfants nées de son deuxième (et avant-dernier) mariage avec Jean-Marc Piaton : Julia (32 ans), Clara (29 ans) et Johanna (26 ans) : "Julia, l'aînée, qui vient d'avoir un bébé est comédienne. Au début, je n'avais pas du tout envie qu'elle se lance dans le métier, mais je dois reconnaître qu'elle est extra [elle fait notamment partie du casting de Qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu ?]. La deuxième a suivi le modèle de son père, elle est designer. Elle vit avec son mari et leurs deux enfants à Rotterdam. Quand à la petite dernière, elle était à Interpol, mais oeuvre désormais au Programme alimentaire mondial, à Rome, pour l'ONU."

Mère de trois filles, elle est à présent grand-mère de trois petits-enfants, dont le dernier est celui de Julia. Elle adore son rôle, faire des bêtises avec eux mais la vie n'est pas un long fleuve tranquille : "Contrairement à ce qu'on dit, être grand-mère, c'est aussi gérer les emmerdements. Lorsque ma fille me laisse son fils avec la varicelle du siècle et que ça se termine aux urgences d'Avignon, ce n'est pas de la tarte. Mais c'est un bonheur incroyable. Je crois que les enfants, c'est vraiment mon truc."

Côté vie sentimentale, la réalisatrice de Mince alors – elle réfléchit à en faire une suite – est sur un nuage avec son mari Zaman, originaire d'Afghanistan. Ce dernier peut la faire partager dans les chambres d'hôtes que le couple ouvre, puisque chaque samedi, son époux propose des menus de son pays. L'ouverture au monde et à ses différentes cultures est essentiel pour elle, tout en n'adhérant pas vraiment aux religions : "Mon père est protestant, ma mère, catholique, ma tante, orthodoxe, j'ai vécu avec un juif pendant cinq ans, puis épousé un musulman. Rien qu'en réunissant tous les hommes de ma vie, je crois que je pourrais écrire un spectacle sur le sujet."

Une journée chez ma mère, à partir du 10 novembre à la Nouvelle Eve à Paris