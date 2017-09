Charlotte de Turckheim : "Je suis une grand-mère totalement gâteuse"

Charlotte de Turckheim est comblée. Actrice à succès, toujours aussi folle amoureuse de Zaman, c'est aussi une grand-mère heureuse. Il y a quelques semaines, sa fille Julia Piaton mettait au monde son premier enfant. Un bonheur incommensurable pour Charlotte qui compte déjà deux petits-enfants. Dans le magazine Nous deux, dont elle fait la couverture, la comédienne de 62 ans s'épanche notamment sur ce rôle qu'elle prend très à coeur.

Comparant son été à "l'envahissement", Charlotte de Turckheim fait le récit d'une saison qui s'est conclue par la naissance du premier enfant de Julia. "Mes trois filles ont débarqué chacune avec leur mec et leurs enfants, raconte-t-elle. Julia vient d'accoucher et j'ai deux petits-enfants de 3 ans et 6 mois. C'est comme une colonie de vacances, on vit au rythme des enfants."

La réalisatrice de Mince alors ! et de Qui c'est les plus forts ? se décrit, à sa "grande surprise", comme "une grand-mère totalement gâteuse". "C'est hallucinant, je me retrouve comme quand j'étais une jeune maman. Elle me les laissent beaucoup, j'ai dû aller aux urgences pour une varicelle d'enfer, mais je suis heureuse", assure-t-elle.

Nul doute que Julia Piaton, elle aussi actrice en vogue depuis le succès du Bon Dieu (et dont la suite est en préparation), pourra compter sur sa mère expérimentée, notamment afin de poursuivre sa carrière tout en répondant à ses obligations de maman. "On m'avait dit qu'être mère et comédienne, c'était incompatible. Ma carrière a décollé à la naissance de ma fille, Julia,, et plus je vieillis, plus on m'offre de travail", souligne fièrement Charlotte de Turckheim que l'on retrouvera bientôt à l'affiche de La Loi de Valérie, une collection de téléfilms uniques qui fait suite aux séries La Loi de Barbara avec Josiane Balasko et La Loi d'Alexandre avec Gérard Jugnot.

Interview à retrouver en intégralité dans Nous deux, N°3665 du 26 septembre 2017.