Charlotte de Turckheim (Le Divan) : Le jour où elle a "failli crever"

Le Divan de Marc-Olivier Fogiel sera de retour mardi 7 février, à 23h15. Après avoir recueilli les confessions du chanteur Julien Clerc et de Roselyne Bachelot, l'animateur de RTL Soir et d'On refait le monde sur RTL a reçu l'actrice Charlotte de Turckheim (61 ans) sur son fameux divan rouge.

Son invitée s'est épanchée sur le départ de son papa du domicile familial en 1968, alors qu'elle n'avait que 13 ans. Un événement qui changera à tout jamais son "système de valeurs" comme elle l'explique dans un extrait vidéo de l'émission à venir, publié sur Twitter. Celle qui a tourné dans un film X sans le savoir a également rompu le silence sur ses complexes ou encore sur le jour où elle a eu la peur de sa vie.

"On avait été dans une zone entre la Chine et le Kazakhstan qui avait été fermée depuis quatre-vingts ans et on s'est perdu toute une nuit, je me souviens. Un jour de tempête dans une montagne, on a failli crever. Et là, j'étais perdue et j'ai été confrontée à la plus grande peur de ma vie (...). Il neigeait, on n'était pas couverts, il y avait des loups, je me souviens. Il n'était pas question que l'on s'arrête, les chevaux étaient crevés, notre guide, je me souviens, chialait. Je me suis dis putain, on va mourir ici", a-t-elle notamment confié à Marc-Olivier Fogiel. Une anecdote qui fait froid dans le dos !

Tout au long de cette nouvelle saison du Divan, le papa de Mila (5 ans) et Lily (3 ans) recevra des invités de marque tels que Bernard Tapie, Luc Besson, Patrick Poivre d'Arvor, Teddy Riner, Bernard Kouchner ou encore Anny Duperey. Une saison pleine de promesses !

Le Divan de Marc-Olivier Fogiel, c'est mardi 7 février à 23h15 sur France 3 !