Charlotte Gaccio : La fille de Michèle Bernier parle de ses jumeaux

Maman de jumeaux, Zoé et Roméo, nés en novembre dernier, Charlotte Gaccio découvre les hauts et les bas de la maternité. La comédienne de 30 ans, fille de la populaire Michèle Bernier, en dit un peu plus...

Interrogée par Gala, Charlotte Gaccio ne cache pas son bonheur d'être devenue maman pour la première fois. "J'ai des jumeaux parfaits : ils ont fait leurs nuits à 1 mois et demi, ils sont merveilleux ! Ils sont tout petits, ils vont avoir 3 mois. Ça se passe très bien, ils sont très mignons, ils font un milliard de sourires par jour. (...) Je découvre encore. Je ne crois pas être une maman stres­sée. Mais je suis débu­tante, je découvre ça un peu plus tous les jours", a-t-elle confié. Au quotidien, elle peut aussi compter sur son amoureux, Sébas­tien Pons, qui est vendeur de voitures. "Je savais qu'il serait super, il est encore plus super que ce que je pensais", dit-elle.

Charlotte Gaccio, qui joue dans la série Sam sur TF1, ne manque pas non plus d'expliquer qu'elle peut s'appuyer sur ses parents, Michèle Bernier et Bruno Gaccio, en cas de besoin. "Ils trouvent leurs marques de grands-parents. Ma maman étant à Paris en tour­nage, on passe beau­coup de temps ensemble. C'est chouette de nous décou­vrir dans nos nouveaux rôles, à toutes les deux. Mon papa aussi, c'est un super grand-père. (...) Ils sont tous les deux très présents, ils vont conti­nuer à l'être de plus en plus dans la vie des enfants", dit-elle.

Thomas Montet